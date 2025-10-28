Полиция: водитель, насмерть сбивший девочек в Ревде, был пьян

В полиции официально подтвердили, что водитель, насмерть сбивший двух девочек в Ревде, был пьян.

Авария произошла накануне вечером на улице Чехова. Сообщалось, что 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". После этого машина врезалась в здание. В результате две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой помощи". Третья пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, установлено, что водитель был в состоянии опьянения.

"Данное особо тяжкое преступление, а по другому ЧП с гибелью двух девочек назвать сложно, безнаказанным не останется. Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС", - сообщил полковник Горелых.

По его данным, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело, оно взято на особый контроль. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Искренние соболезнования родным и всем, кто был близко знаком с трагически погибшими детьми. За жизнь пострадавшего ребенка врачи продолжают бороться", - добавил Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что сбивший девочек водитель, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.