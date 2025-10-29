Прощание с Кирой и Аней, погибшими в ДТП в Ревде, пройдет 30 октября

Прощание с Кирой и Анной, погибшими в ДТП в Ревде 27 октября, пройдет 30 октября - в четверг в храме Архистратига Михаила. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в храме.

Отпевание начнется в 14.00. Для тех, кто хочет проститься с девочками, к 13.30 будет подан автобус от площади Победы.

Редакция Накануне.RU выражает соболезнования родным и близким школьниц.

Напомним, что авария произошла накануне вечером на улице Чехова. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Еще одну девочку госпитализировали. Сегодня она пришла себя и теперь может дышать самостоятельно.

В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.