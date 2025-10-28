28 Октября 2025
В России
В России
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ревдинцев приглашают помолиться за упокой погибших в ДТП девочек

Сегодня в Ревде в храме Троицы Живоначальной состоится заупокойная панихида за маленьких Киру и Анну, погибших в ДТП накануне. Об этом в своих соцсетях написал настоятель храма отец Тихон, добавив, что начало богослужения запланировано на 18.30.

Также всех пришедших просят помолиться за здравие девочки, которая смогла выжить и сейчас находится в больнице. Ее состояние определяют как стабильно тяжелое.

"Невозможно передать никому ту боль, которую испытывают родные за погибших девочек и за болящую девочку, которая сейчас в реанимации! Слов утешения человеку не подобрать… Но молитва это всегда поддержка и утешение для скорбящих. Кто может, приходите поддержать молитвой родных и близких! А те, кто не в Ревде, мои дорогие подписчики, прошу вас в эти дни помолиться в своих молитвах дома и в ваших храмах за упокой отроковиц Киры и Анна, а также за здравие болящей отроковицы Елизаветы", - написал отец Тихон.

Напомним, что авария произошла накануне вечером на улице Чехова. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Теги: Ревда, ДТП, богослужение, молитва


