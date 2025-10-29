Маленькая Лиза, выжившая в ДТП в Ревде, пришла в сознание

Маленькая Лиза, пострадавшая в страшном ДТП в Ревде, наконец пришла в себя. Об этом сообщают родители девочки.

Как передает их слова "Ревдинский рабочий", медики отмечают положительную динамику состояния школьницы. Девочка уже может дышать самостоятельно.

Напомним, что авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Лизу же с многочисленными травмами доставили в больницу, где были проведены операции. После подключения к аппарату ИВЛ и переливания крови, бригада медицины катастроф, эвакуировала ее в областную детскую больницу №9, где ребенок сейчас и находится.

Отметим, что вчера вечером ревдинцы собрались в храме Троицы Живоначальной, чтобы помолиться за упокой маленьких Киры и Анны, а также за скорейшее выздоровление Лизы.