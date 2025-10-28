Ревдинские врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей в ДТП

Состояние девочки, выжившей в страшном ДТП в Ревде, остается стабильно тяжелым. Об этом рассказала заведующая отделения анестезиологии и реанимации РГБ Елена Некрасова.

Как передает ее слова "Ревдинский Рабочий", ребенка доставили в сознании, с множественными повреждениями костей обеих ног и ушибом головного мозга средней степени тяжести. Девочку сразу полностью обследовали, провели компьютерную томографию, рентгенографию, а после отвезли в операционную, где дали общий наркоз и провели репозицию и наложили аппараты нижней фиксации.

"Сразу же к нам на помощь приехала бригада территориального центра медицины катастроф: нейрореаниматолог, реаниматолог детский, хирург. После наркоза все эти специалисты осмотрели девочку. Также дистанционно ревдинские врачи получили консультацию московских коллег. Девочка оставлена в реанимации, все рекомендации от областных специалистов мы получили и строго выполняем", - отметила Некрасова.

Она добавила, что состояние Лизы оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас она спит, подключенная к аппарату ИВЛ, который поддерживает ее дыхание, проводится переливание крови. После переливания будет вызвана бригада медицины катастроф, которая эвакуирует девочку в областную детскую больницу №9.

"У нее очень тяжелая травма и сильный шок. Сейчас нужно время. Мы со своей стороны стараемся делать всё, что должны, боремся за ее жизнь всеми силами", - добавила заведующая.

Напомним, что авария произошла накануне вечером на улице Чехова. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.