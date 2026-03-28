Лерчек не дали выбрать клинику для лечения

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) высказалась о своём лечении.

По её словам, ей не дали выбрать клинику во время нахождения под домашним арестом. Следователь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение, но не дал возможности выбрать клинику, поскольку блогеру запрещено пользоваться интернетом и порталом Госуслуг.

В итоге она приехала в Истру, где её принял сидевший за столом фельдшер. Весь функционал, которым он располагал, – возможность померить температуру. После этого визита, как сообщила Лерчек, она продолжала принимать обезболивающие препараты, пишет РБК.

Дело против Лерчек о незаконном выводе 251,5 млн руб. из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 г. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артём Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. В конце февраля Лерчек родила от него сына. По вменяемой статье Чекалиным грозит от трёх до семи лет заключения. После родов срок ей могут скостить до трети. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Её бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.