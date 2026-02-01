Повторные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не дали результата

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых вновь прекращены. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда два дня провели обследование Партизанского райна совместно с сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, поиски результатов не дали.

Ранее розыск семьи был возобновлен по поручению следствия.

Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова накануне заявила, что следствие продолжит работать по делу. "Мы будем работать до тех пор, пока у нас не появится уверенность в том, что с ними произошел несчастный случай, либо в отношении них не было совершено преступление. Когда собранных по делу доказательств будет достаточно, будет принято соответствующее процессуальное решение. <…> Работы по делу еще много", - заявила Сырымбетова.

Напомним, 28 сентября Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.