ТАСС: признание семьи Усольцевых пропавшими без вести не повлияет на следствие

Признание семьи Усольцевых пропавшими без вести не повлияет на следствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой со ссылкой на заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яну Сырымбетову.

Она заявила, что "соответствующее процессуальное решение" будет принято, когда по делу будет собрано достаточно доказательств.

Инициировать признание семьи без вести пропавшими могут родственники Усольцевых. Если они это сделают и начнут процедуру вступления в наследство на расследовании уголовного дела это никак не скажется.

"Мы будем работать до тех пор, пока у нас не появится уверенность в том, что с ними произошел несчастный случай, либо в отношении них не было совершено преступление. Когда собранных по делу доказательств будет достаточно, будет принято соответствующее процессуальное решение. <…> Работы по делу еще много", - сообщила Сырымбетова.

Напомним, 28 сентября Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле.