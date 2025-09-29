Дядю уральского редактора Ura.ru - Карпова оставили под домашним арестом

Андрея Карпова, который заявил о взятках со стороны своего племянника - уральского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, оставили под домашним арестом. Ленинский районный суд сегодня продлил обвиняемому меру пресечения.

Под домашним арестом бывший полицейский пробудет до 4 ноября включительно

Напомним, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции, которым оказался его родной дядя Андрей Карпов. Деньги якобы передавались за предоставление журналисту оперативных сводок. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою журналистскую работу.

Сегодня Денису Аллаярову также продлили меру пресечения.