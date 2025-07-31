Свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО еще на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Он будет находиться в СИЗО еще два месяца.

Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. В июне суд заключил его под стражу до 4 августа. Сам редактор называл случившееся "провокацией" и утверждал, что всего лишь выполнял свою журналистскую работу.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде, сегодня, 31 июля, было рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста Денису Аллаярову.

"Мера пресечения продлена на два месяца, то есть по 4 октября 2025 года включительно", - уточнили в суде.

Там добавили, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, на днях был задержан региональный редактор Ura.ru Игорь Сергеев. После допроса в Следственном комитете его отпустили. Сообщалось, что он проходит свидетелем по делу Аллаярова.