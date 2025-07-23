Регионального редактора уральского издания Ura.ru отпустили после допроса

Региональный редактор уральского издания Ura.ru Игорь Сергеев отпущен из Следственного комитета после допроса.

Как сообщает издание, в СК Сергеев пробыл несколько часов. В Ura.ru утверждают, что следователь отказывалась раскрывать защитникам его местоположение и не допускала адвокатов. В итоге защитники все же смогли к нему попасть.

О задержании Игоря Сергеева стало известно сегодня утром. Сообщалось, что он проходит свидетелем по делу свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. Сейчас Аллаяров находится под арестом.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области ситуацию с Сергеевым не комментируют.