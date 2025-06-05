05 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: скриншот с видео URA.RU

В Ura.ru заявили о задержании своего свердловского редактора

Редактор свердловской редакции екатеринбургского издания Ura.ru Денис Аллаяров задержан.

Как сообщили в самом издании, Аллаяров был задержан сегодня у себя дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ. В Ura.ru утверждают, что, несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске защитника к Денису.

В издании заявляют, что при обысках в редакции следователи также запретили адвокатам заходить внутрь. Однако добиться допуска защиты сотрудникам СМИ все же удалось.

"Из документов мы знаем, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако, в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работает 10 человек, остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России", - говорится в заявлении Ura.ru.

Также в издании сообщили, что "во время обысков в редакции против главного редактора Ura.ru Дианы Козловой сотрудниками следственной группы была применена сила". Ее якобы скрутили, адвокат направит Козлову на медосвидетельствование. Уточняется, что также задержан корреспондент свердловской редакции Сергей Бодров.

"Денис Аллаяров доставлен к зданию свердловского управления СК, но по решению следователей к нему не пускают адвокатов и почти час продержали в машине СК", - утверждают в издании.

С утра в четверг в редакции екатеринбургского издания идут обыски. Официально силовики не комментируют ситуацию.

Теги: редактор, Ura.ru, задержание, обыски


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