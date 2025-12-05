Прокуратура обжаловала приговор экс-полицейскому по делу свердловского редактора Ura.ru

В Екатеринбурге обжалован приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 Андрею Карпову. Прокуратура посчитала вердикт суда слишком мягким.

Напомним, в ноябре экс-полицейского Карпова признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Также бывшего силовика лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года и конфисковали 120 тысяч рублей, которые проходили как взятка от его племянника – свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Экс-начальника угрозыска ОП №10 также лишили специального звания "старший лейтенант полиции".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило апелляционное представление на приговор Андрею Карпову. Его заявила прокуратура, посчитав решение слишком мягким.

"Прокурор настаивает на наказании в виде реального лишения свободы", - отметили в пресс-службе.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Что касается Дениса Аллаярова, его дело по обвинению в даче взяток своему дяде за получение оперативных сводок МВД сейчас рассматривается Верх-Исетским райсудом. Журналист будет находиться под арестом до весны 2026 года.