Пропавший с семьей в тайге Усольцев мог отказаться от помощи

Сергей Усольцев, пропавший вместе с семьей в лесах Красноярского края, мог отказаться от посторонней помощи из-за своего статуса опытного путешественника. Об этом пишет aif.ru.

По словам местной жительницы Елены, о навыках Усольцева знают многие люди из сферы туризма. Она отметила, что пропавший мужчина считается "опытным таежником".

На этом фоне местные вспомнили похожий случай с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который пропал в тех же лесах в 2019 году. Мужчина также считался опытным и знал тайгу. Как рассказывали очевидцы, после пропажи он еще несколько недель встречал людей, предлагавших помощь, но каждый раз отказывался, говоря, что выйдет из леса сам. Через месяц он перестал выходить к людям, его не нашли. Позже выяснилось, что у него была деменция.

Напомним, 28 сентября Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Смартфон главы семьи в сети был в день их исчезновения — вечером 28 сентября. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.

Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом больше чем за месяц поисков не было найдено никаких следов.