Советник Зеленского обвинил в коррупции на Украине Кремль

Советник Зеленского Михаил Подоляк возложил ответственность в коррупции на Украине на Кремль. Так он прокомментировал дело Миндича о коррупции в энергетическом секторе.

Как сообщалось, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "кошелек Зеленского" Тимур Миндич при участии других официальных лиц, в том числе "Профессора" - министра юстиции Германа Галущенко, создал преступную схему, требуя с контрагентов "Энергоатома" 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Но в этом виноват именно Кремль, убеждает украинцев Подоляк. Именно Кремль "десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния". А коррупция - это остатки этого явления. Но главное, что все это стало известно благодаря принципиальным действиям НАБУ, считает украинский чиновник.

"Только мы, ********, пытались закрыть антикоррупционные органы, посадили детектива, который вел дело, посадили его отца и угрожали всем, кто распространял информацию про расследование", - забыл сказать Подоляк, пишет украинский блогер Анатолий Шарий.

Он имеет в виду, что ранее СБУ задержала детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, который расследовал дело Миндича. Его отца обвинили в торговле с Россией. А сам Миндич владеет компанией в России, которая работала все время после начала СВО, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. То есть "кошелек Зеленского" спокойно делал деньги в России, и сам Зеленский об этом знал.

Политолог Сергей Михеев говорит, что благодаря нескончаемому потоку западной помощи нынешние украинские власти ворочают такими деньгами и воруют в таких масштабах, которые и не снились до 2014 года. Они крайне заинтересованы в продолжении военного конфликта в том числе как в источнике своего обогащения.

Ранее Украина в западных рейтингах называлась самой коррумпированной страной Европы. Как пишет Politico, новый факт коррупции вызвал возмущение в ЕС и ухудшил имидж Киева среди европейских стран. Там будут более пристальнее следить за тем, как Киев расходует деньги.