НАБУ объявило о подозрении "кошельку Зеленского"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении "бизнесмену – руководителю преступной организации" по кличке Карлсон, которым является близкий к Зеленскому его "кошелек" Тимур Миндич, накануне спешно бежавший из страны. Подозрения получили еще шесть человек. Пятеро задержаны. Кто именно получил подозрения и кто задержан - не сообщается.

Как установлено в результате прослушки, Карлсон-Миндич "определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах". По версии следствия, с контрагентов "Энергоатома" требовали 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика.

Накануне НАБУ опубликовало две первые аудиозаписи по этому делу. Прослушка велась с лета 2024 года и насчитывает тысячу часов переговоров. В деле фигурирует "Профессор" - нынешний министр юстиции Герман Галущенко, возглавлявший как раз "Минэнерго", а также многие официальные лица. Сам Миндич в одном из разговоров сказал, что "не хотел бы получать пидозру", т.е. подозрение.

Издание "Страна" пишет, что нельзя исключать и появления пленок с голосом самого Зеленского, который тоже посещал квартиру Миндича на Грушевского. И они могут всплыть в нужный момент. Правда, сам Зеленский демонстративно дистанцировался от этого дела, призвав расследовать все по закону, но и то, что призошло, является политическим ударом по киевскому главарю. И если положение на фронте будет ухудшаться, то делу могут дать ход. Миндич является самым близким к Зеленскому человеком, и вряд ли он мог проворачивать такие дела без согласования, заключает издание.

Выдвигаются разные предположения насчет дальнейшего развития событий. Канал "Легитимный" пишет, что дело пока притормозят, но Зеленскому делают предупреждение, чтобы он пошел на нужные шаги. В том числе на ужесточение мобилизации. Компромата на него более чем достаточно. Причин, по которым его могут убрать, и поводов для вывода людей на улицу для видимости народного протеста - тоже.

Экс-депутат Рады Олег Царев считает, что президент США Дональд Трамп дал команду ФБР заняться расследованием против Зеленского и его окружения. Потому что Трамп действительно хочет получить галочку, что он урегулировал военный конфликт. Также это выгодные сделки с Россией, которые он запишет себе в плюс. Но Зеленский этому сильно мешает, причем грубо и нагло.

"Только вчера он заявлял о том, что нет такого лидера, который бы не боялся Трампа, а когда его спрашивают: а вы? Он говорит: а я нет. Но вот сегодня ему прилетел привет от Трампа", - сказал Царев.

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что дело Миндича будут использовать на Западе в своих интересах и те, кто хотел бы принудить Зеленского к переговорам, и те, кто хотят продолжения боевых действий. Сейчас эта борьба между двумя партиями перешла в горячую фазу, когда стороны уже открыто атакуют друг друга.