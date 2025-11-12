12 Ноября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

НАБУ объявило о подозрении "кошельку Зеленского"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении "бизнесмену – руководителю преступной организации" по кличке Карлсон, которым является близкий к Зеленскому его "кошелек" Тимур Миндич, накануне спешно бежавший из страны. Подозрения получили еще шесть человек. Пятеро задержаны. Кто именно получил подозрения и кто задержан - не сообщается.
Как установлено в результате прослушки, Карлсон-Миндич "определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах". По версии следствия, с контрагентов "Энергоатома" требовали 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика.

Накануне НАБУ опубликовало две первые аудиозаписи по этому делу. Прослушка велась с лета 2024 года и насчитывает тысячу часов переговоров. В деле фигурирует "Профессор" - нынешний министр юстиции Герман Галущенко, возглавлявший как раз "Минэнерго", а также многие официальные лица. Сам Миндич в одном из разговоров сказал, что "не хотел бы получать пидозру", т.е. подозрение.

Издание "Страна" пишет, что нельзя исключать и появления пленок с голосом самого Зеленского, который тоже посещал квартиру Миндича на Грушевского. И они могут всплыть в нужный момент. Правда, сам Зеленский демонстративно дистанцировался от этого дела, призвав расследовать все по закону, но и то, что призошло, является политическим ударом по киевскому главарю. И если положение на фронте будет ухудшаться, то делу могут дать ход. Миндич является самым близким к Зеленскому человеком, и вряд ли он мог проворачивать такие дела без согласования, заключает издание.

Тимур Миндич(2025)|Фото: Еврейская община Днепропетровска

Выдвигаются разные предположения насчет дальнейшего развития событий. Канал "Легитимный" пишет, что дело пока притормозят, но Зеленскому делают предупреждение, чтобы он пошел на нужные шаги. В том числе на ужесточение мобилизации. Компромата на него более чем достаточно. Причин, по которым его могут убрать, и поводов для вывода людей на улицу для видимости народного протеста - тоже.

Экс-депутат Рады Олег Царев считает, что президент США Дональд Трамп дал команду ФБР заняться расследованием против Зеленского и его окружения. Потому что Трамп действительно хочет получить галочку, что он урегулировал военный конфликт. Также это выгодные сделки с Россией, которые он запишет себе в плюс. Но Зеленский этому сильно мешает, причем грубо и нагло.

"Только вчера он заявлял о том, что нет такого лидера, который бы не боялся Трампа, а когда его спрашивают: а вы? Он говорит: а я нет. Но вот сегодня ему прилетел привет от Трампа", - сказал Царев.

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что дело Миндича будут использовать на Западе в своих интересах и те, кто хотел бы принудить Зеленского к переговорам, и те, кто хотят продолжения боевых действий. Сейчас эта борьба между двумя партиями перешла в горячую фазу, когда стороны уже открыто атакуют друг друга.

Теги: украина, миндич


