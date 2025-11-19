Зеленский попал в обвинительное заключение Миндича

Украинский лидер Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу. Речь идёт о деле о коррупции в энергосфере. Об этом свидетельствуют документы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В документе говорится о дружеских отношениях Миндича и Зеленского. Также в тексте прямо говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств минобороны предприятиями Миндича, пишет РИА Новости.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении "бизнесмену – руководителю преступной организации" по кличке Карлсон, которым является близкий к Зеленскому его "кошелек" Тимур Миндич, спешно бежавший из страны. Подозрения получили еще шесть человек. Пятеро задержаны. Кто именно получил подозрения и кто задержан, не сообщается.