В Верховной Раде заявили о падении рейтинга Зеленского ниже 20%

Уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского среди населения продолжает падать.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, рейтинг главы государства опустился ниже отметки в 20%, сообщает интернет-издание "Страна". Данный показатель был озвучен со ссылкой на результаты трёх закрытых социологических исследований, инициированных после обострения коррупционного скандала.

Инцидент, повлиявший на общественное мнение, связан с расследованием НАБУ и САП о коррупционной схеме в энергетике, предполагаемым организатором которой называют Тимура Миндича, близкого к Зеленскому бизнесмена.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк возложил ответственность в коррупции на Украине на Кремль. Так он прокомментировал дело Миндича о коррупции в энергетическом секторе.