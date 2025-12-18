СВР: В Киеве фиксируют нарастание негативных последствий "дела Миндича – Зеленского" для Украины

В Службе внешней разведки (СВР) России полагают, что диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича – Зеленского".

Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта. Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы более половины украинцев, и их число постоянно растёт.

Ещё одним следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа украинских бойцов на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках.

В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского, известного своей тесной связью с окружением Зеленского. Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома.

На Западе укрепляются во мнении, что в случае окончания конфликта "дело Миндича – Зеленского" неизбежно приведет к жёсткому сведению счётов в украинских элитах. Западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан, сообщает пресс-бюро СВР.

Как сообщалось, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), "кошелёк Зеленского" Тимур Миндич при участии других официальных лиц, в том числе "Профессора" – министра юстиции Германа Галущенко, создал преступную схему, требуя с контрагентов "Энергоатома" 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Но в этом виноват именно Кремль, убеждает украинцев Подоляк. Именно Кремль "десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния". А коррупция – остатки этого явления.

Позже стало известно, что Зеленский упоминается в обвинительном заключении Миндича.