14 Ноября 2025
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев: Дело Миндича грозит "окончательно обезобразить лик Зеленского"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что на Украине коррупционное дело озверевшего от безнаказанности "кошелька" – Тимура Миндича – грозит окончательно обезобразить лик героя (президента страны Владимира Зеленского), бесстрашно сражающегося за свободу страны.

"Для поддержания светлого образа срочно организован выезд в прифронтовую зону с глубоко личным партнёром на букву "Е". Типа, вот мы – бесстрашные перцы, не тырим, как некоторые, а сражаемся за Родину. Поверят им несчастные, пригнанные ТЦК (украинский вариант военкомата) на позиции? Ответ очевиден", - написал Медведев в своём telegram-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении "бизнесмену – руководителю преступной организации" по кличке Карлсон, которым является близкий к Зеленскому его "кошелек" Тимур Миндич, спешно бежавший из страны. Подозрения получили еще шесть человек. Пятеро задержаны. Кто именно получил подозрения и кто задержан, не сообщается.

Теги: Дмитрий Медведев, Тимур Миндич


