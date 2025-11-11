На Украине прошли обыски у "кошелька Зеленского". Он бежал из страны

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у одного из ближайших соратников Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком президента".

Как пишут местные СМИ, буквально за несколько часов до обысков Миндич срочно покинул Украину. Также экстренно выехали братья Михаил и Александр Цукерманы, которые вели "финансовую часть" у Миндича и фигурируют в деле ФБР, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Позже были сделаны заявления о масштабной коррупции в сфере энергетики: НАБУ задокументировало деятельность "высокоуровневой преступной организации". Обыски также прошли у министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Расследование шло больше года.

В отношении Миндича идет расследование по ряду обвинений, включая хищения при закупке дронов для ВСУ. Издание "Страна" считает, что это тревожный сигнал для Зеленского - никогда еще следствие не подбиралось к нему так близко. Это указывает на то, что внутриполитическое противостояние на Украине очень обострилось. Зеленский пытается зачистить своих политических конкурентов, создав режим своей личной власти, которой никто не будет препятствовать. Те в ответ объединяются против своего общего противника и нанесли удар через НАБУ, которое Зеленский летом хотел лишить большей части полномочий, но под неожиданно сильным давлением ЕС отступил. Это показало, что структуры, созданные Демпартией США для контроля за украинской элитой через НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), перешли под жесткую защиту ЕС, где хотят таким образом влиять на курс Украины. В недавнем докладе Еврокомиссии о выполнении Киевом условий для вступления в ЕС было отдельно подчеркнуто, чтобы Зеленский не смел трогать НАБУ и САП, которые должны и впредь контролировать коррупцию на Украине (то есть влиять на местных политиков). Зеленский оказался в сложном положении: трогать НАБУ ему запрещено, а бездействовать потенциально опасно.

Партия экс-президента Петра Порошенко* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявила о запуске процедуры отставки правительства, обнародовав заявление.

"Сегодня "кабмин" по сути превратился в "кабминдич". Потому что столько потоков в одних руках Украина еще не видела. Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозу для государства, подписаться под отставкой кабмина ради формирования правительства национального спасения", – сказано в заявлении.

В то же время у партии Порошенко малозначащее меньшинство в Раде - всего 26 депутатов из 450. И даже при объединении с другими оппозиционными силами они не смогут продавить отставку правительства. "Слуга народа" в 2019 году, на волне эйфории, "захватила" Раду, которую полностью контролирует, в связи с чем Зеленский ни за что не согласится на новые выборы, которые точно будут потерей его власти.

Однако Зеленский не уповает только на "свою" Раду. Накануне он демонстративно дистанцировался от хищений в "Энергоатоме", в котором его друг Миндич, по версии НАБУ, выстроил схему откатов с контрагентов "Энергоатома" в 10-15% от стоимости контрактов. Таким образом было похищено и "отмыто" более 100 миллионов долларов.

Арестованный депутат Рады Александр Дубинский уверен, что НАБУ не могло запустить дело Миндича без согласования с посольством США. Наивно думать, что попытка Зеленского ранее уничтожить НАБУ и САП была оставлена в США без последствий. Просто они последовали не сразу.

"НАБУ получило карт-бланш для работы по Зеленскому, а США демонстративно отстранились, чтобы не быть обвиненными, что это они работают против украинской власти. Но я уверен, что все согласовано, и теперь маленькую зеленую гниду будут ***** по-настоящему", - написал Дубинский.

Он считает, что Зеленский лично предупредил Миндича об обысках и приказал выпустить его из страны.