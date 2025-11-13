Глава МИД Венгрии призвал ЕС прекратить финансовую помощь Зеленскому

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейские страны прекратить финансовую помощь Украине на фоне коррупционного скандала в Киеве.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о коррупционной схеме, созданной соратником Владимира Зеленского – бизнесменом Тимуром Миндичем. По данным НАБУ, люди из окружения президента вымогали "откаты" в размере 10-15% от суммы контракта у контрагентов "Энергоатома" (оператор всех украинских АЭС, покрывает более 55% всей потребности Украины в электроэнергии).

"Пока Брюссель годами финансирует деятельность украинского государства за счет денег европейского народа, в стране процветает коррупция. Поэтому пришло время остановить это безумие", - написал Сийярто в Facebook*.

"Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании полученных от ЕС денег", - добавил министр.

*соцсеть принадлежит американской технологической компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной в РФ