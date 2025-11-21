Зеленский счёл коррупцию "нормальным явлением, которое бывает везде"

Президент Украины Владимир Зеленский сделал любопытное заявление о коррупции. Он счёл, что такое явление – норма, которая распространена везде.

"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это – кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", - приводит Lenta.Ru слова Зеленского.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк возложил ответственность за коррупцию на Украине на Кремль. Так он прокомментировал дело Миндича о коррупции в энергетическом секторе.

Как сообщалось, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), "кошелёк Зеленского" Тимур Миндич при участии других официальных лиц, в том числе "Профессора" – министра юстиции Германа Галущенко, создал преступную схему, требуя с контрагентов "Энергоатома" 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Но в этом виноват именно Кремль, убеждает украинцев Подоляк. Именно Кремль "десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния". А коррупция – остатки этого явления.

Позже стало известно, что Зеленский упоминается в обвинительном заключении Миндича.