В ЕС назвали "крайне прискорбным" коррупционный скандал на Украине

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас осудила коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе.

Она назвала ситуацию "крайне прискорбной", сообщает Reuters. Политик подчеркнула, что руководство Украины действует решительно в борьбе с коррупцией, поскольку ей нет места — "особенно в текущих условиях". Она отметила, что средства украинского народа должны направляться на поддержку вооруженных сил.

"Я считаю крайне важным, чтобы власти оперативно и со всей серьезностью разобрались в этой ситуации", — добавила дипломат.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении "бизнесмену – руководителю преступной организации" по кличке Карлсон, которым является близкий к Зеленскому его "кошелек" Тимур Миндич, спешно бежавший из страны. Подозрения получили еще шесть человек. Пятеро задержаны. Кто именно получил подозрения и кто задержан - не сообщается.