В Красноярском крае приостановлены поиски с воздуха пропавшей семьи

В Красноярском крае приостановлены поиски с воздуха пропавшей в походе семьи. Об этом сообщили РИА Новости в региональном добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Авиация ожидает для вылетов подходящей погоды. Поиски продолжаются наземными группами, задействована проходимая техника. В штабе работают спутниковые тарелки, вышка мобильной связи.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых выключены. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.