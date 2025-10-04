Спасатели продолжают поиски пропавшей в Красноярском крае семьи

Пропавшую в Красноярском крае семью продолжают искать спасатели. Недельные поиски не дали никаких результатов, сообщает 112.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась.

Спасатели, полиция, волонтеры и близкие семьи уже прочесали весь лес, но безуспешно. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи.

Телефоны обоих взрослых выключены. Мать семейства перед поездкой выложила видео, где рассказала о предстоящем отдыхе. Ночевать они планировали в домике-куполе с баней. Изначально ребенка брать с собой супруги не хотели, так как знали, что маршрут предстоит сложный, но прямо перед поездкой передумали.