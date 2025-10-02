Пропавшую в красноярской тайге семью будут искать с воздуха

На помощь в поисках семьи туристов в Красноярском крае выдвинулась аэромобильная группировка. Найти пропавших с земли и с помощью дронов пока не получается.

К поиску семьи в окрестностях поселка Кутурчин в Партизанском районе привлекли два десятка сотрудников специализированной пожарно-спасательной части. Также в поисках задействованы около сотни полицейских, волонтеров, местных жителей. Они вооружены тремя беспилотниками. Поиски результатов пока не дали.

Между тем, местные жители и спасатели опасаются, что 64-летний глава семьи, его 48-летняя супруга и их 5-летняя дочь могли стать жертвами нападения медведей, которые плотно населяют местную тайгу.