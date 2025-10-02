В красноярской тайге потерялась семья туристов с пятилетним ребенком

В Партизанском районе Красноярского края ищут двух взрослых туристов и пятилетнюю девочку. По данным полиции, они потерялись в районе Манской петли – изгиба реки Маны в таежных лесах, который является популярным местом для туризма.

В красноярском главке МВД сообщили, что потерявшиеся являются семьей: женщине 64 года, мужчине – 48, девочке пять лет.

"Ранее в отдел полиции поступила информация о том, что 28 сентября они направились в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка, но до настоящего времени не вышли на связь с родственниками", - рассказали в полиции.

В поисках участвуют более 50 человек, в том числе полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются дроны.