Среди разведчиков ВСУ на южнодонецком направлении найдены наемники

Среди разведчиков армии Украины, что воюют на южнодонецком направлении, есть десятки иностранных наемников.

По словам пленного медика разведроты 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Гаманца, он видел "десятка два" таких солдат. При этом они не говорят ни по-украински, ни по-русски. Наемники стараются держаться как можно дальше от первой линии обороны, отправляя вперед недавно мобилизованных украинских военнослужащих, пишет ТАСС.

Вблизи Купянска (Харьковская область) обнаружены англоязычные и польские наемники. Таковы данные разведки. По данным военного эксперта Андрея Марочко, за несколько последних суток зафиксированы переговоры на английском, польском и других иностранных языках. Абоненты есть как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу