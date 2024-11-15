Эксперт: Под Купянском воюют иностранные наемники

Вблизи Купянска (Харьковская область) обнаружены англоязычные и польские наемники. Таковы данные разведки.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, за несколько последних суток зафиксированы переговоры на английском, польском и других иностранных языках. Абоненты есть как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу, пишет ТАСС.

14 ноября стало известно, что бойцы армии России закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, работа ведется штурмовыми группами. Ганчев добавил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. Он подчеркнул, что большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.