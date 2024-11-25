25 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Тбилиси перекрыты улицы вблизи парламента

На фоне скорого начала первого заседания нового состава грузинского парламента сотрудники МВД полностью заблокированы улицы, ведущие к служебным входам в здание, где соберутся политики.

Парламент XI созыва сегодня в полдень по местному времени (11.00 мск) соберется на первое заседание, уточняет ТАСС.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Прошли протесты.

Теги: Тбилиси, Грузия, парламент


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