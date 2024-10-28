Премьера Венгрии освистали в Тбилиси

Прибывший в столицу Грузии Тбилиси премьер-министр Виктор Орбан был освистан толпой протестующих.

Все случилось у гостиницы "Тбилиси Марриотт", которая находится на проспекте Руставели, где в эти минуты проходит митинг против итогов парламентских выборов. Орбан вышел из гостиницы, направлялся в машину, когда в его адрес начали раздаваться свист и нецензурные слова. Позже кортеж венгерского премьера в сопровождении охраны покинул территорию, пишет ТАСС.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн. По данным подсчета голосов с 99,64% участков, у "Грузинской мечты" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии - у Коалиции за перемены 10,92%, у партии "Единство - Национальное движение" 10,12%, у "Сильной Грузии" 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" 7,76%. Все они отказываются признавать итоги выборов.