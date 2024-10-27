Президент Грузии призвала устроить протесты в столице

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов в парламент, на которых побеждает правящая партия "Грузинская мечта". Глава государства призвала жителей страны устроить акции протеста.

По сообщению ТАСС, глава государства считает, что избранное правительство нелегитимно.

"Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов [18:00 мск] на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы", - сказала Зурабишвили на брифинге, отметив, что протест будет мирным.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн. По данным подсчета голосов с 99,64% участков, у "Грузинской мечты" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии - у Коалиции за перемены 10,92%, у партии "Единство - Национальное движение" 10,12%, у "Сильной Грузии" 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" 7,76%. Все они отказываются признавать итоги выборов.