Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси

Спецназ Грузии разогнал протестующих у Тбилисского университета. Как пишет РИА Новости, полиция разобрала установленные оппозиционерами палатки, кадры разгона транслируют грузинские телекомпании.

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Правоохранители также разобрали баррикады, установленные возле здания, и эвакуировали автомобили, с помощью которых были заблокированы дороги. На месте ведутся работы по очистке улиц.

Протесты начались перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером. Оппозиционеры разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили туда горячую еду и напитки.

Все началось после того, как ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов. Согласно ему победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте.

Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными и требуют проведения международного расследования и новых выборов.