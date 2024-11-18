Президент Грузии пойдет в суд из-за выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратится в Конституционный суд страны. Причина – позиция по поводу парламентских выборов.

Документ она собирается подать утром 19 ноября. В нем Зурабишвили заявит о нарушении двух конституционных принципов, которые называются нарушением секретности и универсальности, пишет РБК.

Пятипроцентный барьер преодолели на выборах четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать итоги выборов и заявили об акциях протеста. Выходить на улицы призвал и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также отказалась признать результаты выборов в парламент. Глава государства считает, что избранное правительство нелегитимно и, вслед за оппозиционными партиями, призвала жителей страны устроить акции протеста в Тбилиси. При этом реакция западных чиновников была менее однозначной — они призвали провести расследование сообщений о нарушениях на выборах, но не стали заявлять о нелегитимности избранной власти или о том, что выборы полностью сфальсифицированы.