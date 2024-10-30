Премьер Грузии счел прошедшие выборы "справедливыми и конкурентными"

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что состоявшиеся парламентские выборы были справедливыми и конкурентными.

"Выборы были чистыми, справедливыми и конкурентными", - заявил Кобахидзе журналистам, цитату приводит РИА "Новости".

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки 100% протоколов, победила правящая партия "Грузинская мечта" — она набрала 53,9% голосов и имеет право единолично формировать правительство.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии — у "Коалиции за перемены" 11%, у партии "Единство — Национальное движение" — 10,2%, у "Сильной Грузии" — 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" — 7,8%. Все они отказались признавать итоги выборов и заявили об акциях протеста. Выходить на улицы призвал и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также отказалась признать результаты выборов в парламент. Глава государства считает, что избранное правительство нелегитимно и, вслед за оппозиционными партиями, призвала жителей страны устроить акции протеста в Тбилиси. Она подчеркнула, что протест будет мирным. Отметим также, что грузинская оппозиция считает избранное на прошедших выборах правительство либо подконтрольным Кремлю, либо просто "пророссийским".

При этом, реакция западных чиновников была менее однозначной — они призвали провести расследование сообщений о нарушениях на выборах, но не стали заявлять о нелегитимности избранной власти или о том, что выборы полностью сфальсифицированы.