19 Ноября 2024
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Фото: vesti.ru

Митингующие в Тбилиси вновь хотят развернуть палатки в центре города

Спецназ и полиция перекрыли проспект Меликишвили в центре Тбилиси и не дают протестующим вновь развернуть палатки. Об этом сообщает корреспондент "Известий".
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По его словам, там также присутствуют представители МИД Грузии. Утром митингующих разогнали, однако они вновь пытаются продолжить протесты.

Как пишет РИА Новости, представители оппозиционной партии "За перемены" обещают продолжить уличный протест против итогов парламентских выборов в Грузии.

Палатки расставляют перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно акция проходила перед парламентом Грузии в центре столицы.

Ранее мы писали, что спецназ Грузии разогнал протестующих у Тбилисского университета. Полиция разобрала установленные оппозиционерами палатки, кадры разгона транслируют грузинские телекомпании.

16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов.

Теги: тбилиси, грузия, оппозиция, митинг, протест


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Ранее 19.11.2024 08:15 Мск Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси

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