Запад может "раскачать" ситуацию в Тбилиси

Страны Запада могут попытаться "раскачать" ситуацию в Грузии. Это может произойти через провокации, организованные прибывшими в Тбилиси снайперами, подготовленными на Украине.

"Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем", - сообщили РИА Новости осведомленные официальные источники в регионе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн. По данным подсчета голосов с 99,64% участков, у "Грузинской мечты" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии - у Коалиции за перемены 10,92%, у партии "Единство - Национальное движение" 10,12%, у "Сильной Грузии" 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" 7,76%. Все они отказываются признавать итоги выборов.