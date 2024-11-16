В Грузии утверждены итоги парламентских выборов

В Тбилиси прошло заседание центральной избирательной комиссии. На нем утверждены итоги парламентских выборов.

Правящая партия "Грузинская мечта" победила с результатом в 53,93% голосов. То есть она получила парламентское большинство (89 мандатов), пишет РИА Новости.

Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать итоги выборов и заявили об акциях протеста. Выходить на улицы призвал и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также отказалась признать результаты выборов в парламент. Глава государства считает, что избранное правительство нелегитимно и, вслед за оппозиционными партиями, призвала жителей страны устроить акции протеста в Тбилиси. При этом реакция западных чиновников была менее однозначной — они призвали провести расследование сообщений о нарушениях на выборах, но не стали заявлять о нелегитимности избранной власти или о том, что выборы полностью сфальсифицированы.