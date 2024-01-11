Путина не оказалось среди официально зарегистрированных кандидатов в президенты

Центризбирком России попросит Госдуму уточнить статус кандидата в президенты, чтобы избежать спекуляций в будущем, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, сейчас возникает путаница: многие кандидаты уже начали сбор подписей и – фактически – агитационною кампанию, но юридически зарегистрированы только трое из них: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Остальные хоть и выдвинуты (партиями или инициативными группами избирателей), но статус официально пока не получили. Среди таких и действующий президент России Владимир Путин.

Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение об утверждении всех претендентов не позднее 10 февраля.