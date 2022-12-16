16 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Подмосковье суд арестовал начальника участка стройфирмы по делу о пожаре в OBI

Химкинский городской суд до 9 февраля арестовал начальника участка компании "Дельта-строй", работавшей в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки Александра Макарова", сообщает РБК.

Он отвечал за пожарную безопасность.

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, 9 декабря в OBI шли сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности. Из-за этого около 6.00 от искр загорелись паллеты с товаром, пожар распространился на 7 тыс. "квадратов". В ходе возгорания конструкция здания упала на охранника, он погиб. Гипермаркет почти полностью разрушен.

12 декабря СК задержал прораба и сварщика фирмы "Дельта-строй". Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Теги: сварщик, пожар, тц мега химки



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