14 Декабря 2022
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Происшествия В России Московская область
Фото: Mash

Задержан ответственный за пожарную безопасность в OBI в Химках

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", сообщает Mash. По данным телеграм-канала, это ответственный за пожарную безопасность в OBI Александр Макаров.

Утверждается, что вечером 13-го числа у него прошла трехчасовая очная ставка с директором компании "Дельта строй". Сотрудники этой конторы проводили сварочные работы на складе OBI в день пожара.

Ранее были задержаны прораб и сварщик, они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к возгоранию и гибели человека.

Как считает следствие, искры от сварочных работ привели к возгоранию паллет с товаром. В результате пожара в гипермаркете его конструкция упала и придавила охранника.

Теги: мега химки, пожар, OBI



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