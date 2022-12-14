Задержан ответственный за пожарную безопасность в OBI в Химках

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", сообщает Mash. По данным телеграм-канала, это ответственный за пожарную безопасность в OBI Александр Макаров.

Утверждается, что вечером 13-го числа у него прошла трехчасовая очная ставка с директором компании "Дельта строй". Сотрудники этой конторы проводили сварочные работы на складе OBI в день пожара.

Ранее были задержаны прораб и сварщик, они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к возгоранию и гибели человека.

Как считает следствие, искры от сварочных работ привели к возгоранию паллет с товаром. В результате пожара в гипермаркете его конструкция упала и придавила охранника.