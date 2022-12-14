Сварщик, задержанный по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", скоро окажется на свободе, - Baza

Следователи передумали избирать меру пресечения задержанному сварщику Денису Сагитову, который проводил работы в ТЦ "Мега Химки", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, после изучения документов стало понятно, что все работы он проводил с одобрения ответственных и за противопожарную безопасность не отвечал.

Не исключено, что теперь вопросы могут возникнуть к ответственным сотрудникам самого ТЦ, отмечает Baza.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки" в городе Химки. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к возгоранию и гибели человека.

Сегодня стало известно о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре, это ответственный за пожарную безопасность в OBI Александр Макаров.