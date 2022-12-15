Следствие отпустило под подписку прораба и сварщика по делу о пожаре в подмосковном OBI
Химкинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа начальнику участка строительной фирмы "Дельта-строй" Александру Макарову, проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ "Мега Химки".
"Суд продлил срок задержания на 72 часа", - сказала ТАСС представитель суда.
В правоохранительных органах сообщили, что следствие отпустило под подписку о невыезде прораба и сварщика по делу о пожаре в гипермаркете OBI.
"Следствие отпустило прораба Ильнура Шайхутдинова и сварщика Дениса Сагитова под подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.
Все фигуранты работают в компании "Дельта-строй". Третий задержанный занимает должность начальника участка строительной фирмы. Вопрос о его мере пресечения будет решен в пятницу.
По версии следствия, 9 декабря в OBI шли сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности. Из-за этого около 6.00 от искр загорелись паллеты с товаром, пожар распространился на 7 тыс. "квадратов". В ходе возгорания конструкция здания упала на охранника, он погиб. Гипермаркет почти полностью разрушен.