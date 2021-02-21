Власти Перми призвали к конструктивному диалогу водителей из-за внедрения бескондукторной системы

Администрация Перми призвала к конструктивному диалогу водителей, недовольных внедрением бескондукторной системы, сообщает Business Class со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина.

По условиям пилотного проекта на них возложена обязанность по продаже билетов за наличные средства. Кроме того, водители должны обелечивать пассажиров, которые совершают бесплатную пересадку. В ряде пермских СМИ появилась информация, что некоторые водители маршрута № 4 отказываются выполнять эти функции и предложили коллегам поддержать их и провести забастовку.

Анатолий Путин сообщил, что в администрацию о намерении бастовать водители не сообщали.

"Забастовка – это крайняя мера донесения своей позиции, и более конструктивным методом станет диалог. Мы готовы встречаться и разговаривать напрямую с водителями. Думаю, ситуация разрешима, и мы сможем найти точки соприкосновения и прийти к компромиссу", - приводит издание его слова.

На прошлой неделе департамент и перевозчики уже начали прорабатывать те нюансы, которые выявились в ходе эксперимента. На участвующих в нем маршрутах было скорректировано расписание, чтобы минимизировать отставание от графика, возникающие из-за выполнения водителями дополнительных функций. В результате на этой неделе число отклонений от расписания сократилось.

По словам Путина, на одной из встреч присутствовали и водители маршрута №4. Они внесли конструктивные предложения о том, как выстроить работу контролеров, чтобы проверки не мешали водителям работать и не задерживали автобус на участках дорог, которые перегружены транспортом.

Сейчас бескондукторная система тестируется только на двух автобусных направлениях (№ 4 и № 80), а также трамвайном маршруте № 6.