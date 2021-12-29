Правозащитники считают уволенного замдиректора ФСИН Якунина непричастным к пыткам заключенных

В правозащитной организации Gulagu.net отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина назвали "негативным побочным эффектом" публикации видеоархива с пытками заключенных.

Глава проекта Владимир Осечкин считает, что Якунин выступал за расследование случаев издевательств над заключенными.

"К сожалению, это одно из последствий публикации нами видеоархива, и это неизбежный негативный побочный эффект. При том, что в целом, в правозащитной среде, да и в целом, к генералам, особенно к генералам ФСИН, в народе крайне негативное отношение, по поводу Анатолия Якунина я не могу сказать практически ничего плохого. Я знаю этого человека еще с периода, когда он возглавлял ГУВД Москвы, при том, что да, он действовал достаточно жестко, это силовик, силовиков-гуманистов в России не бывает", - сказал Осечкин в эфире радио "Эхо Москвы".

По мнению основателя правозащитной организации, Якунин "не был причастен к организации пыточных конвейеров".

"Насколько я знаю от целого ряда источников, Анатолий Якунин крайне негативно относился к самому явлению внутрикамерной разработки, с использованием содомии, пыток, изнасилований. И для меня очень показательно то, что когда он посещал Кежика Ондара и Тахиржона Бакиева (пострадавшие от пыток заключенные, давшие показания – прим. ред.), он им лично передал свою визитку со своим телефонным номером, с просьбой позвонить и передать этот телефон своим родственникам, своим адвокатам, чтобы в случае, если кто-то из сотрудников ФСИН попытается оказать на них давление, воздействие, с целью принуждения к отказу от дачи показаний, он обещал свое личное вмешательство", - добавил Осечкин.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Якунина. Он работал в должности замдиректора ФСИН с августа прошлого года, до этого был помощником директора службы, а в правоохранительных органах работал с середины 80-х годов. В ноябре этого года на фоне скандала с пытками заключенных в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников, который также проработал на своем посту всего год.