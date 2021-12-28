Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. О причинах решения не сообщается.

Якунин работал в правоохранительных органах с середины 80-х, с ноября 2019-го года работал помощником директора ФСИН, а в августе прошлого года был назначен заместителем главы ведомства.

Напомним, месяц назад президент освободил от должности директора ФСИН Александра Калашникова, якобы – по просьбе последнего. СМИ сообщают, что Якунин был человеком из команды Калашникова, чего не скажешь о новом главе ФСИН Аркадии Гостеве, экс-замминистра внутренних дел.