26 Ноября 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков: Калашникова сняли с поста главы ФСИН по личной просьбе

В Кремле заявили, что бывший глава ФСИН Александр Калашников был уволен с поста по собственному личному обращению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не стал бы "устанавливать какой-то прямой связи" между отставкой Калашникова и информацией о пытках заключенных в саратовских колониях.

Он признал, что "проблемы там действительно имеются", ведутся проверочные и следственные действия, сама ФСИН тоже разбирается, передает ТАСС.

Напомним, вчера Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова с поста главы ФСИН. Новым главой ведомства назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Смена руководителя ФСИН произошла на фоне публикации видео с насилием и пытками осужденных в колониях Саратовской области.

Теги: ФСИН, Александр Калашников, Дмитрий Песков



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