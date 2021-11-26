Песков: Калашникова сняли с поста главы ФСИН по личной просьбе

В Кремле заявили, что бывший глава ФСИН Александр Калашников был уволен с поста по собственному личному обращению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не стал бы "устанавливать какой-то прямой связи" между отставкой Калашникова и информацией о пытках заключенных в саратовских колониях.

Он признал, что "проблемы там действительно имеются", ведутся проверочные и следственные действия, сама ФСИН тоже разбирается, передает ТАСС.

Напомним, вчера Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова с поста главы ФСИН. Новым главой ведомства назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Смена руководителя ФСИН произошла на фоне публикации видео с насилием и пытками осужденных в колониях Саратовской области.