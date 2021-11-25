Путин сменил главу ФСИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова с поста главы ФСИН. Соответствующий указ публикует пресс-служба Кремля.

Новым главой ведомства назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Смена руководителя ФСИН произошла на фоне публикации видео с насилием и пытками осужденных в колониях Саратовской области.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что по всем сообщениям о пытках и издевательствах над заключенными в российских учреждениях ФСИН проводятся проверки.

Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что эта проблема не теряет актуальность много лет. Он предложил решать ее за счет принципиального и более интенсивного прокурорского надзора.