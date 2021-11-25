25 Ноября 2021
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Политика В России
Александр Калашников директор ФСИН РФ (2019) | Фото:официальный портал Республики Коми

Путин сменил главу ФСИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова с поста главы ФСИН. Соответствующий указ публикует пресс-служба Кремля.

Новым главой ведомства назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Смена руководителя ФСИН произошла на фоне публикации видео с насилием и пытками осужденных в колониях Саратовской области.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что по всем сообщениям о пытках и издевательствах над заключенными в российских учреждениях ФСИН проводятся проверки.

Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что эта проблема не теряет актуальность много лет. Он предложил решать ее за счет принципиального и более интенсивного прокурорского надзора.



Теги: ФСИН, Александр Калашников



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