10 Декабря 2020
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наручники, цепь, ворота (2018) | Фото: архив активистов Академического

Свердловский обмудсмен о "работных домах": Можно разогнать их, но лучше – легализовать

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала легализовать так называемые "работные дома".

В последнее время появилось много сообщений о "работных домах" в России, куда попадают люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им обещают помочь, но в итоге забирают все документы и используют в качестве бесплатной рабочей силы. Есть подобные заведения и в Свердловской области.

Как рассказала омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции, ей известно о таких домах, в аппарат уполномоченного поступают обращения по этой теме.

"Иногда к нам обращаются люди из этих домов с просьбой помочь восстановить документы. Иногда поступают обращения с просьбой помочь вывести оттуда человека. Страшнее, если оттуда не обращаются. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы нам были известны все подобные места", - заверила Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова(2020)|Фото: ТАСС

По ее словам, "работные дома" – это не лучший вариант для оказавшихся в непростой ситуации людей, хотя "они есть во всем мире, начиная от Нью-Йорка".

"А раз они есть, то, во-первых, мы должны легализовать эту деятельность, сделать ее прозрачной для себя. Сейчас говорят: полицейские приедут и их разгонят, потому что там чистое рабство. Можно разогнать, мы уверены, что людям есть куда бежать от этого. Но для меня главное – легализовать эту деятельность", - добавила омбудсмен.

Напомним, также Татьяна Мерзлякова рассказала, что она продолжает добиваться возбуждения уголовного дела по факту смерти жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками СОБРа из-за подозрения в краже обоев.

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Свердловский обмудсмен о "работных домах": Можно разогнать их, но лучше – легализовать

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Теги: работные дома, Мерзлякова, омбудсмен, легализация



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